Brignone, tenante de la Coupe du monde, s'est imposée en 1:14.61. Elle décroche la 16e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la première depuis un combiné à Crans Montana en février 2020. Elle devient ainsi l'Italienne la plus victorieuse en Coupe du monde, à égalité avec Deborah Compagnoni.

Lara Gut-Behrami a pris la deuxième place à 59 centièmes, devant sa compatriote Corinne Suter (+0.72). Alors qu'il ne reste que le super-G des finales à Lenzerheide, Lara Gut-Behrami est assurée de remporter le petit globe de la discipline pour la troisième fois de sa carrière, après 2014 et 2016. La Suissesse compte en effet 525 points, 202 de plus que Brignone (323), qui s'installe au deuxième rang. Suter (310) est troisième.

Au classement général de la Coupe du monde, Gut-Behrami, victorieuse vendredi et samedi des deux descentes de Val di Fassa, totalise 1.227 points. Elle porte son avance sur Petra Vlhova (1.040) à 187 unites. La Slovaque, 32e à 2.66, a fini hors des points dimanche.

Il reste encore un slalom et un géant à Jasna (Slovaquie) les 6 et 7 mars et deux slaloms à Are (Suè) le week-end suivant avant les finales de Lenzerheide (15-21 mars).

La course a été interrompue à plusieurs reprises après des lourdes chutes. La Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, dossard 13, est d'abord tombée à mi-parcours avant de foncer dans les filets de sécurité et d'être fortement secouée, nécessitant une interruption de plus de 20 minutes pour être évacuée par hélicoptère. L'Autrichienne Rosina Schneeberger, dossard 21, a elle violemment percuté une porte sur le haut du parcours avant de finir sa course également dans les filets de sécurité, poussant des cris de douleur, en attendant d'être emmenée à l'hôpital.