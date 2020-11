L'Américaine de 25 ans n'a plus pris un départ depuis le 26 janvier 2020 et sa 66e victoire en Coupe du monde au terme du Super-G de Bansko, en Bulgarie. Une semaine plus tard, son père, Jeff, mourrait subitement à la suite d'un accident domestique à l'âge de 65 ans. Cette disparition est survenue moins de quatre mois après le décès de sa grand-mère maternelle.

Shiffrin est rentrée au Colorado et n'est revenue en Europe qu'en mars. Elle devait disputer les dernières courses de la saison de Coupe du monde à Are en Suède, mais elles ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

La Coupe du monde 2020-2021 de la Coupe du monde a débuté le mois dernier par un slalom géant à Sölden. Shiffrin a renoncé en raison d'une blessure au dos qu'elle doit gérer depuis des années.

Ces deux dernières semaines, l'Américaine s'st consacrée uniquement au slalom et n'a rejoint l'Europe que lundi.

Jamais auparavant elle n'avait aussi longtemps absente des pistes.

Comme lors des saisons précédentes, Shiffrin ne disputera pas toutes les épreuves de la saison, même si en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, elle n'aura plus l'occasion de se ressourcer dans le Colorado et devra rester en Europe.

Outre ses 66 succès en Coupe du monde, Shiffrin a remporté trois Coupes du monde générales (2017, 2018, 2019), six petits globes de slalom, un de géant et un de Super-G. Elle est aussi double championne olympique (slalom 2014, géant 2018) et quintuple championne du monde (4 titres consécutifs en slalom, un en Super G).