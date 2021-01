L'Américaine a mis fin à une disette de plus d'un an en slalom, une éternité pour la skieuse de Vail. Shiffrin, 25 ans à peine, a aussi signé le 100e podium de sa carrière au terme de cette 14e manche de la Coupe du monde de ski alpin. Elle a devancé l'Autrichienne Katharina Liensberger et la Suissesse Wendy Holdener.

Shiffrin a dominé la première manche de ce cinquième des neuf slaloms de la saison, signant le meilleur temps devant Holdener (+0.08), la Slovaque Petra Vlhova (+0.14) et Liensberger (+0.33).

L'Américaine a confirmé en établissant le 2e chrono de la seconde manche de cette épreuve nocturne, au tracé sans réelle difficulté. Avec un temps cumulé de 1:47.92, elle a devancé Liensberger de 0.19 et Holdener de 0.43.

Shiffrin n'avait plus gagné en slalom depuis le 29 décembre 2019. C'est la 68e victoire de sa carrière, la 44e en slalom et la 2e de sa saison après un géant acquis à Courchevel en décembre.

En tête du classement général, la Slovaque Petra Vlhova a commis deux petites erreurs en seconde manche, devant se contenter de la 4e place finale, à 62 centièmes de Shiffrin.

Malgré sa 4e place, Vlhova est toujours en tête du général et du classement de la spécialité. Shiffrin remonte elle à la 3e place dans les deux classements alors que la Suissesse Michelle Gisin est 2e du général et Liensberger 2e en slalom.

Après Flachau, le cirque blanc prendra le cap sur la station slovène de Kranjska Gora pour deux slaloms géants, prévus les 16 et 17 janvier. Ces deux courses devaient initialement se tenir à Maribor mais, faute de neige, il a fallu les délocaliser.