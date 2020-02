Vincent Kriechmayr s'est montré le plus rapide dans le 6e des 8 Super-G de Coupe du monde de ski alpin, samedi à Hinterstoder en Autriche.

L'Autrichien, parti avec le dossard N.1, est le premier skieur à remporter un 2e Super-G cette saison après sa victoire à Val Gardena le 20 décembre. Il a devancé de 5/100es de seconde le Suisse Mauro Caviezel dans la 33e des 43 épreuves de la Coupe du monde 2019-2020. L'Autrichien Matthias Mayer s'est classé 3e à 8/100es. Vice-champion du monde en titre de la spécialité, Kriechmayr enlève à 28 ans son 6e succès en Coupe du monde, le 4e en Super-G.

Le leader du classement général de la Coupe du monde, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a chuté alors qu'il était en tête après le premier intermédiaire.

Au classement du petit globe de Super-G, Caviezel s'empare du dossard rouge. Il compte 365 points pour 362 à Kriechmayr et 332 à Kilde.

La lutte pour succéder à l'Autrichien Marcel Hirscher au palmarès de la Coupe du monde générale reste très ouverte. Kilde conserve la tête avec 1022 points. Le technicien norvégien Henrik Kristoffersen, 22e samedi, reste 2e à 65 points (957). Le Français Alexis Pinturault réalise la bonne opération grâce aux 50 points de sa 4e place (à 24/100es). Il conserve le 3e rang mais s'est rapproché à 74 points (948).

Hinterstoder accueille dimanche le 3e et ultime combiné de la saison (Super-G et une manche de slalom) et lundi le 7e des 9 slaloms géants.