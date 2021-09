La Fédération internationale de cricket (ICC) n'a pas encore décidé de la manière de traiter la position du régime à l'égard des femmes, et l'équipe masculine afghane doit toujours participer à l'événement qui se déroulera du 17 octobre au 14 novembre aux Émirats arabes unis et à Oman.

Selon le règlement de l'ICC, les nations ayant le statut d'observateur doivent également avoir une équipe féminine active.

"Je ne pense pas que les femmes seront autorisées à jouer au cricket parce qu'il n'est pas nécessaire que les femmes jouent au cricket", avait déclaré mercredi le chef adjoint de la commission culturelle des talibans Ahmadullah Wasiq au diffuseur australien SBS.

"Au cricket, elles pourraient être confrontées à une situation où leur visage et leur corps ne seront pas couverts. L'islam ne permet pas aux femmes d'être vues de cette façon".

"C'est l'ère des médias, il y aura des photos et des vidéos, et les gens les regarderont. L'islam et l'émirat islamique ne permettent pas aux femmes de jouer au cricket ou de pratiquer ce genre de sport où elles sont exposées" a-t-il poursuivi.

Jeudi, la Fédération australienne (Cricket Australia) a déclaré qu'elle n'aurait "pas d'autre choix" que d'annuler le premier match test contre l'Afghanistan à Hobart (Tasmanie) en novembre, à moins que les talibans ne fassent marche arrière.

"Il s'agit d'un sport pour tous et nous soutenons sans équivoque le jeu pour les femmes à tous les niveaux", a-t-elle ajouté.

Paine a déclaré que les joueurs australiens "soutenaient pleinement" la position de Cricket Australia et qu'il pourrait y avoir des conséquences pour la Coupe du monde.

"Je ne pense pas que nous voulions être associés à des pays qui privent littéralement la moitié de leur population d'opportunités", a-t-il déclaré.