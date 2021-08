Les, perçus comme les championnats du monde du CrossFit, viennent de se finir ce lundi. D'un côté, le trône laissé vide par Mathew Fraser ne demandait qu'à trouver repreneur. D'un autre, le classement féminin était déjà quasi gagné d'avance.

Après deux ans d'absence dans la ville de Madison (dans le Wisconsin, aux États-Unis), les Games ont été à la hauteur des attentes. Cinq jours de compétition acharnée pour offrir un beau spectacle. Après quinze événements, les deux leaders en élite sont montés sur le podium.

Chez les hommes, après cinq éditions gagnées d'affilée par Fraser, c'est l'athlète américain Justin Medeiros qui en sort vainqueur.

Justin Medeiros : 1.234 points Patrick Vellner : 1.152 points Brent Fikowski : 1.028 points

Âgé seulement de 22 ans, Medeiros devient le plus jeune champion masculin de l'histoire des CrossFit Games. En 2020, lors d'une édition a minima où seuls cinq athlètes élites masculins étaient présents en raison du Covid, Justin avait terminé 3e. Cette année, sa régularité sur les épreuves lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium.

On notera que juste derrière lui se trouvait un Patrick Vellner pourtant en forme car il a remporté trois épreuves sur les quinze mais sa 35e place sur la première d'entre elles, lui a coûté cher.

Chez les femmes, sans surprise, c'est Tia-Clair Toomey qui décroche l'or... une fois de plus.

Tia-Clair Toomey : 1.435 points Laura Horváth : 1.179 points Annie Thorisdottir : 1.099 points

Pour la cinquième fois d'affilée, c'est l'Australienne qui s'impose chez les femmes. Durant toute la compétition, elle a survolé ces adversaires avec neuf épreuves remportées sur les quinze. Avant même les deux derniers événements, elle était déjà assurée de la victoire au classement général.

Chapeau bas pour la médaillée de bronze, Annie Thorisdottir, qui vient d'être maman en 2020 et qui n'a quand même pas manqué de monter sur le podium. Une sixième médaille en onze participations et une belle victoire sur la 14e épreuve. Celle qui accueillait un nouveau mouvement dans le CrossFit : une combinaison entre une pompe en poirier et le poirier en marchant.

Au total, cette 15e édition a accueilli pas moins de 600 athlètes toutes catégories confondues. Parmi elles, dans une démarche d'inclusion, il y avait notamment la catégorie adaptive qui permettait aux personnes atteintes d'un handicap de prendre part à la plus grande compétition de fitness au monde.