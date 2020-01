1. Remco Evenepoel parviendra-t-il à décrocher deux médailles olympiques ?

OUI Le Brabançon a fait des Jeux de Tokyo l’objectif suprême de sa saison. "Quand on est champion olympique, c’est pour la vie", dit-il. Les deux tracés, celui de la course sur route puis celui du chrono, vont lui convenir à merveille et Evenepoel va s’y préparer avec un sérieux dont - et c’est très surprenant pour un jeune homme qui n’a pas 20 ans - peu de monde est capable de faire preuve. C’est dans le contre-la-montre que Remco aura le plus de chances de briller, son seul désavantage sera d’y être confronté à des adversaires qui auront sans doute pris la course en ligne comme un dernier bon entraînement.

(...)