Laurent Jalabert: Du cyclisme au triathlon

"Laurent, you are an Ironman !"

Cette phrase, célèbre en triathlon longues distances, Laurent Jalabert l’entend résonner pour la première fois le 24 juin 2007, à Zurich, où l’ancien cycliste professionnel boucle son premier Ironman (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied). Un défi relevé avec succès par celui qu’on connaissait vainqueur de classiques ou d’étapes, moins coureur et encore moins triathlète. Étonnant parcours que celui de Jaja qui a participé, à quatre reprises, à l’Ironman d’Hawaï. Mais comment est-il venu au triathlon ? "Par hasard ! C’est un copain qui m’y a amené en novembre 2006. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Après ma carrière cycliste, en 2002, j’ai arrêté toute activité sportive.

(...)