Le célèbre n°23 des Chicago Bulls fut aussi le piètre n°45 des Barons de Birmingham.

Né le 17 février 1963, à Brooklyn (New York), Michael Jordan est considéré comme “le plus grand basketteur de tous les temps”. Ayant évolué en NBA de 1984 à 2003, “MJ” a contribué à populariser son sport à travers le monde. En vingt ans, le célèbre n°23 a décroché six titres avec les Chicago Bulls (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), deux sacres olympiques (en 1984, à Los Angeles et en 1992, à Barcelone) et un nombre incalculable de distinctions individuelles, dont la moindre n’est pas la “Médaille présidentielle de la Liberté”, que lui a remise le président Barack Obama, le 22 novembre 2016.

