L’ancien gardien de l’équipe de France est devenu un pilote respecté.

La surface est demeurée aussi lisse que celle de son crâne glabre, mais le rituel, lui, a quelque peu évolué. Lorsqu’il enfile son casque pour pénétrer dans sa Mercedes-AMG GT4, Fabien Barthez (49 ans) ne demande désormais plus à Laurent Blanc de lui embrasser le sommet de la caboche comme lors des épopées bleues qui ont mené la France et l’ancien gardien de Marseille ou de Manchester United à la victoire en Coupe du monde (1998) et à l’Euro (2000). Quand ses anciens partenaires en équipe de France sont passés du terrain au banc de touche, lea, lui, pris une tout autre trajectoire : celle du sport automobile.