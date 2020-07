Les inconditionnels d’Usain Bolt connaissent de longue date son amour pour le football et en particulier pour Manchester United. Aussi ne furent-ils pas fort étonnés lorsque le sprinter aux huit médailles d’or olympiques, presque aussitôt sa carrière d’athlète refermée en août 2017 à l’aube de ses 31 ans, manifesta son intention de tenter sa chance dans le milieu du ballon rond. Non, la véritable surprise venait plutôt de le voir renouer avec une activité sportive d’un certain niveau et comportant certaines exigences, alors que son corps, en particulier son dos et ses muscles ischio-jambiers, criait grâce.