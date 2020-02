Élu samedi soir nouveau président de la FVWB (Fédération francophone de volley), Daniel Van Daele a pu, dès le lendemain, se présenter à ses homologues de Volley Belgium et de Volley Vlaanderen lors de la finale de la Coupe de Belgique qui a connu un énorme succès au Sportpaleis d’Anvers et qui a vu Roulers et Ostende soulever le trophée.

"Je rêve d’une finale 100 % francophone" , s’enthousiasme-t-il. "Douze mille tickets avaient été vendus !"

(...)