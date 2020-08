Dans l'Histoire: ces six géants qui ont marqué les JO d'Anvers Autres sports Guy Beauclercq © AFP

C'était il y a 100 ans, aux JO d’Anvers. La Belgique a inspiré ces sportifs qui ont marqué pour toujours l’histoire olympique sur notre sol…



Notre série de grands formats "Dans l'Histoire" vous replonge dans les plus grands moments de sport, souvent issus du siècle dernier. Cela tombe bien, nous fêtons en ce moment les 100 ans des Jeux olympiques d'Anvers. Ce dimanche, on vous conte les exploits de ces grands sportifs internationaux qui ont marqué les esprits dans le plat pays.





Paavo Nurmi, le "Finlandais volant"



Les Jeux de 1916, prévus à… Berlin, ayant été annulés en raison de la Première Guerre mondiale, Paavo Nurmi (23 ans) participe en 1920, à Anvers, à l’une de ses premières compétitions internationales. Et le Finlandais y décroche quatre médailles ! Mais, alors que ses performances lui laissent espérer des exploits dignes de son aîné, Hannes Kolehmainen, le "Finlandais volant" s’incline lors de sa première course, le 5000 mètres.



(...)