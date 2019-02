On a appris le décès survenu ce lundi à l'âge de 55 ans du "Finlandais Volant" Matti Ensio Nykänen, le plus grand sauteur à ski de l'histoire, quadruple champion olympique. La nouvelle a été annoncée via twitter par le ministre des sports Sampo Terho.

Nykänen avait été le premier, au Jeux d'Hiver de Calgary en 1988, à remporter trois fois l'or, au grand tremplin, au petit tremplin et par équipes. Il avait déjà conquis l'or au grand tremplin et l'argent au petit derrière l'Allemand de l'Est Jens Weissflog à Sarajevo quatre ans plus tôt.

"C'est une légende", a commenté Terho sur son tweet. "Sans aucun doute l'un des plus grands sportifs finlandais de l'histoire".

Nykänen a en effet aussi été six fois champion du monde entre 1982 et 1989, deux fois vainqueur de la Tournée des Quatre tremplins en 1983 et 1988, et quatre fois lauréat de la Coupe du monde (1983, 1985, 1986 et 1988), le Globe de cristal, grâce à 46 victoires au total.

Il avait été accablé par des ennuis financiers après sa retraite sportive. Il avait alors tenté avec un certain succès de mener une carrière de chanteur avec son groupe "Matti et les samouraïs", qui remporta un Disque d'or, et de sérieux démêlés avec la justice lui avaient valu un retour en première page des tabloïds.

Il avait également un moment dû lutter contre l'alcoolisme.

Sa vie a fait l'objet d'un film, "Matti, l'enfer est pour les héros", qui a connu un énorme succès au box office finlandais.