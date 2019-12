Roland Matthes, quatre fois champion olympique en natation, est décédé à l'âge de 69 ans, a annoncé son épouse samedi.

Le nageur allemand avait remporté l'or sur 100m et 200m dos pour la RDA, l'Allemagne de l'Est, en 1968 lors des Jeux Olympiques de Mexico, répétant son exploit quatre ans plus tard à Munich.

C'est le nageur est-allemand le plus titré de l'histoire. Roland Matthes a été battu des records du monde à plusieurs reprises durant sa carrière. Il a été élu sportif de l'année en Allemagne de l'Est à sept reprises. Il s'est éteint vendredi des suites d'une courte maladie.