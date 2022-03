Situé en Gaume, non loin de Florenville et de sa gare, le centre sportif Le Liry est implanté dans la petite ville de Chiny. Par la route, entre champs et forêts, on l’atteint via le pont Saint-Nicolas qui enjambe la Semois. Le décor naturel est magnifique. Loin de l’agitation de la ville, le calme règne. En arrivant, on croise un groupe de trois jeunes, carte et boussole à la main, en pleine course d’orientation. À l’entrée du bâtiment administratif, Jérôme Sana, le directeur est tout sourire en cette journée ensoleillée du mois de mars.

Après des études en éducation physique à Louvain-la-Neuve, ce Namurois d’origine est entré à l’Adeps en 2007 comme moniteur occasionnel avant de devenir chef d’activités, à Bruxelles, puis de reprendre, en 2017, la direction de ce centre sportif Le Liry qu’il connaissait. "J’y suis venu avec mon école quand j’avais 12 ans et j’en ai gardé d’excellents souvenirs !" lance-t-il.

Le cadre est somptueux. Surplombant la Semois, Le Liry s’étend sur un espace avec trois bâtiments.

"Le premier est prévu pour l’administration et le restaurant. Il y a également une salle de cours. Le deuxième est réservé au logement. Et le troisième est le hall sportif."

De l’autre côté de la rue, se trouvent la maison du concierge, le parc de voitures et camionnettes ainsi que les locaux où sont entreposés les vélos tout-terrain et les kayaks. Car si le hall sportif permet de multiples activités comme les sports collectifs et de combat avec, aussi, une salle de musculation, Le Liry mise avant tout sur son cadre naturel et le sport aventure.

"Nos points forts sont le VTT, la course d’orientation et le kayak avec comme principal public cible les écoles qui passent une semaine chez nous, du lundi au vendredi, en internat. Nous disposons d’une capacité de 120 lits, répartis en 24 chambres avec, pour chacune, un bloc sanitaire. Tout le monde a déjà entendu parler des ‘classes vertes’. Aujourd’hui, nous préférons le terme ‘classes sportives’ qui correspond mieux à l’esprit des séjours. Les primaires pour un mi-temps, soit 4 h de sport, les secondaires à temps plein, soit 6 h d’activités."

Pendant les vacances d’été, le centre sportif Le Liry organise principalement des stages pour enfants et, notamment, en famille. Pour les autres vacances et les week-ends, il accueille principalement des groupements, clubs ou fédérations. Pour s’occuper de tout ce monde, l’équipe de Jérôme Sana compte 25 personnes, dont les six chefs d’activités appelés à tout coordonner.

"Selon les circonstances, nous engageons aussi des moniteurs occasionnels pour encadrer le VTT et le kayak."

Car il est évident que l’avantage de ce centre Adeps en milieu naturel est situé à environ un kilomètre plus bas avec la Semois. En passant à travers la forêt, le chemin est tout tracé vers l’embarcadère et le plan d’eau, où petits et grands peuvent s’adonner aux joies du kayak. Il n’est, dès lors, pas très étonnant que la Fédération francophone y soit déjà venue en stage avec Maxime Richard et Léo Montulet.

"Et ils ne sont pas les seuls ! Bien sûr, les kayakistes ont profité du milieu naturel, mais d’autres comme des clubs de basket-ball ou de cyclisme sont également venus en stage. Pour le basket-ball, nous disposons de quatre terrains, deux intérieurs et deux extérieurs. Il y a aussi la possibilité de pratiquer le tir à l’arc."

Lors des vacances de Pâques, le centre sportif Le Liry accueillera des stagiaires issus de l’aide à la jeunesse. Enfin, l’été, il y a des stages d’équitation grâce à une nouvelle collaboration avec Les Écuries de la Breuvanne ! Situées à 15 km, elles complètent l’offre sportive d’un centre Adeps, moderne et pratique, en pleine nature !

Centre Le Liry

Rue du Liry, 21 ; 6810 Chiny

Tél. : 061 24 26 60

adeps.chiny@cfwb.be

www.adeps.be/chiny

Accès

Route > E 411, sortie 26 : Verlaine, dir. Neufchâteau - Chiny

Train > Gare de Florenville (navette Adeps)