Aménagé au cœur des Ardennes, sur la commune de Houffalize, le centre sportif Lès Deûs Oûtes se situe à Engreux. Son nom vient de sa localisation, à la confluence des deux Ourthes, l’orientale venant de la région de Gouvy et l’occidentale, de la région de Sainte-Ode. Et son surnom de "bout du monde" définit bien le sentiment qui habite son visiteur empruntant cette route, d’abord entre quelques maisons, ensuite entourée de champs, avant la plongée vers le centre proprement dit.

Après les six terrains de tennis, sur la gauche, le premier bâtiment visible est le magnifique hall sportif de 44x22 m, inauguré en 2009 et permettant notamment la pratique des sports collectifs. Un peu plus loin, sur la droite, on découvre les chalets. En face, le bâtiment administratif, avec le bureau du directeur de ce centre Adeps datant de 1976, Michel Masson.

"Notre capacité totale d’hébergement est de 176 lits, 112 dans les quatre pavillons et 64 dans les treize chalets !" explique-t-il. "Tous ont été construits sur le même modèle, notre public cible étant surtout les écoles. Et, vous l’aurez compris vu notre éloignement géographique, essentiellement en internat. Nos activités tournent autour de la pratique du sport en plein air, en milieu naturel, à savoir le kayak, le VTT, le BMX et la course d’orientation. Pour le premier, nous disposons d’un superbe plan d’eau, en amont du barrage de Nisramont. Pour les trois autres, de parcours tracés au cœur des bois. Paradoxalement, nous n’organisons pas de stage spécifique de VTT car la configuration de la région est trop vallonnée. En revanche, nous proposons une activité de VTC (vélo tout chemin) avec la possibilité de rouler sur le Ravel en province de Luxembourg."

Le vendredi après-midi, un calme inhabituel règne dans le centre Adeps, les enfants étant repartis, en car, vers leur lieu d’origine, situé aux quatre coins de la Belgique francophone.

"Nous accueillons surtout des écoles primaires car, contrairement aux secondaires, il n’y a qu’un instituteur par classe et l’organisation scolaire en est facilitée. Et puis, les ados se rendent plus volontiers au barrage de l’Eau d’Heure, où ils ont l’opportunité de pratiquer les sports de voile à l’Adeps. Ici, nous avons en permanence environ cent stagiaires, venant souvent de deux écoles qui, alors, cohabitent dans nos installations."

Pendant les vacances d’été, le centre sportif Lès Deûs Oûtes accueille des stagiaires individuels et des familles pour un séjour sportif.

"Nous réservons deux semaines, une en juillet et une en août, aux vacances sportives familiales qui ont un fameux succès puisqu’elles sont déjà presque complètes pour cet été ! Il y a aussi d’autres groupes qui viennent passer un week-end ou quelques jours lors des vacances de printemps ou d’automne. Par exemple, un groupe créé au départ des Cliniques Saint-Luc, à Bruxelles, est un habitué de notre centre…", enchaîne Michel Masson, brabançon d’origine, directeur des "Deûs Oûtes" depuis 2001, après être entré en 1988 comme chef d’activités. "C’est mon service militaire, passé dans la région, qui m’a amené ici après avoir terminé mes études en éducation physique et kiné. J’habite à quelques kilomètres."

Passionné, Michel Masson n’a cessé de contribuer à développer "son" centre Adeps, l’étoffant d’une salle d’escalade avec un mur de douze mètres de haut. Plus bas, le hangar à bateaux a été transformé en mini-salle de sports où on peut pratiquer le tennis de table avec, aussi, une petite salle de muscu. Et puis, il y a les créations…

"Nous avons un tracé de BMX et un parcours permanent de course d’orientation et de tir à l’arc en site naturel. Il y a aussi un sentier d’hébertisme, permettant de nombreux exercices physiques en milieu naturel."

Des nouveautés

Entouré d’une équipe de 27 personnes, dont un tiers de chefs d’activités, Michel Masson a également diversifié les possibilités de stage.

"Dès cet été, nous aurons des stages aventure, du tir sportif, du motocross électrique, du sauvetage sportif et de la pêche à la mouche ainsi qu’un stage multisports pour les 18-49 ans."

On l’a compris : au centre sportif Lès Deûs Oûtes, tout le monde trouve son bonheur…

Centre Lès Deûs Oûtes

Rue d’Engreux, 117 ; 6663 Engreux

Tél. : 061 24 08 50

adeps.engreux@cfwb.be

www.adeps.be/engreux

Accès

Route > E 25, sortie 52 : Mabompré

Train > Gare de Libramont, bus pour Bastogne-sud (navette Adeps)