Pour la dernière action des Souliers du cœur, 1088 euros ont été levés pour un énorme défi.

© D.R.



Jean-Michel Saive, Ludwig De Winter et un autre membre de l’organisation ont parcouru un total de 544 kilomètres ce samedi sur les routes de Binche-Chimay-Binche.Le coureur de Circus-Wanty Gobert a roulé plus de 360 kilomètres. Un record personnel terminé avec le sourire. La journée a pourtant été longue pour lui avec un gros coup de barre à la mi-course.Pour Jean-Michel Saive, c’était aussi une distance record avec près de 160 kilomètres et malgré un départ marqué par des freins trop serrés.Les deux hommes ont été accueillis comme il se doit dans la cour du centre Le Biseau de Binche pour lequel les fonds ont été levés. Les enfants ont également pu compter sur la présence d’Adrien Trebel, joueur d’Anderlecht, qui a été très actif au long de la campagne des Soulier du cœur.