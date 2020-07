Delfine Persoon combattra à nouveau l'Irlandaise Katie Taylor le 22 août à Brentwood, en Angleterre. La boxeuse belge l'a confirmé ce jeudi lors d'une conférence de presse.

Taylor, 35 ans, et Persoon, 34 ans, s'étaient affrontées le 1er juin 2019 au Madison Square Garden de New York pour unifier les ceintures mondiales en poids légers (-61,235 kg). Championne olympique en 2012, Taylor s'était alors imposée aux points (95-95, 96-94, 96-94), ajoutant la ceinture WBC que détenait Persoonaux titres WBA, IBF et WBO qui lui appartenaient déjà. Une décision qui semblait injuste aux yeux de nombreux observateurs. Persoon s'était sentie lésée et avait déposé plainte, mais ne comptait pas sur un nouveau combat. Celui-ci aura finalement bien lieu.