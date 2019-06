La fédération belge de boxe a décidé de porter plainte contre le résultat controversé qui a soldé le combat de Delfine Persoon face à l'Irlandaise Katie Taylor la semaine dernière à New York.

A la surprise générale, c'est Taylor qui a été déclarée vainqueur unifiant ainsi les titres WBA, IBF, WBO et WBC des poids légers.

Dans une lettre transmise aux quatre fédérations internationales de boxe, la fédération belge ne veux pas se laisser faire, confirmant une information du quotidien Het Nieuwsblad. "Nous, fédération royale belge de boxe, voulons porter plainte. Nous ne sommes pas d'accord avec le résultat du combat de notre boxeuse Delfine Persoon contre Katie Taylor. Un combat qui a eu lieu le 1er juin 2019 au Madison Square Garden à New York. Le résultat de ce combat semble tout à fait erroné. C'est scandaleux et honteux pour les milieux professionnels et pour les médias du monde entier. Nous pensons que respect, honnêteté et fairplay doivent jouer un rôle important dans notre sport. Nous demandons de l'honnêteté pour nos athlètes et leur entourage et c'est exactement ce que nous devons aussi leur offrir. Nous espérons aussi dès lors que la fédération mondiale envisage de soutenir Defline Persoon dans cette affaire", a écrit Willy Bosch, président de la fédération belge de boxe.

La fédération belge de boxe souligne que le combat était arbitré par trois juges américains et que si match à rejouer il y a, elle exigerait qu'un des juges soit belge.