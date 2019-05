Forte de dernières séances d'entraînement qualitatives, Delfine Persoon s'est envolée en toute confiance, ce lundi, en direction de New York.

Autour d'elle, son fidèle entraîneur, Filiep Tampere, ainsi que deux de ses proches. Une garde rapprochée qui fera en sorte que la championne belge prenne rapidement ses quartiers aux Etats-Unis où, ce samedi, elle disputera face à l'Irlandaise Katie Taylor (13-0) un combat pour l'unification de toutes les ceintures mondiales de la catégorie des légers. Un combat de prestige, un combat pour l'histoire !

« Physiquement, je suis prête et je ne ressens aucun stress particulier ! Je prends ce combat comme s'il s'agissait de n'importe quel autre », explique-t-elle. « La seule différence, c'est qu'il y a eu un certain nombre de tracasseries administratives à régler avant le départ mais tout a fini par rentrer dans l'ordre. Je peux maintenant me concentrer vraiment sur ce que j'ai à faire sur le ring. »

© D.R.



Le challenge qui attend notre compatriote, championne WBC, est, en effet, de taille face à l'ex-championne olympique 2012 qui a déjà remporté les couronnes IBF, WBA et WBO et dont beaucoup s'attendent à ce qu'elle devienne la championne incontestée.

« J'ai le sentiment que son entourage me sous-estime, ce qui est peut-être une bonne chose pour moi », répond Delfine Persoon, invaincue depuis 2010 (43-1). « Je sais que je mets toujours un peu de temps à rentrer dans mes combats mais une fois que j'aurai trouvé mon rythme, il sera difficile de m'écarter. Ces dernières semaines, j'ai bénéficié d'un congé pour m'entraîner comme une pro... que je ne suis pas, et j'ai fait des sparrings (NdlR: en Allemagne, notamment, avec Verena Kaiser) qui m'ont permis d'améliorer ma condition. Je le répète : ma préparation a été idéale. »

De quoi lui permettre de déjouer la plupart des pronostics qui donnent Katie Taylor gagnante ? Delfine Persoon va, en tout cas, devoir gérer les différents aspects de ce déplacement dont elle n'a pas l'habitude (c'est seulement son deuxième combat hors du royaume) et répondre à différentes sollicitations.

© D.R.



Dès ce lundi, elle a ainsi donné ses premières interviews aux détenteurs des droits télévisés. Ce mardi, elle participera au traditionnel entraînement public à Brookfield Place, au sud de Manhattan. Mercredi matin se tiendra alors la conférence de presse avec les boxeurs à l'affiche de la sous-carte tandis qu'Anthony Joshua et son adversaire Andy Ruiz, les poids lourds qui disputeront le combat principal de la soirée, se présenteront devant les médias le lendemain.

Vendredi après-midi, pour valider sa candidature aux différents titres mondiaux, Delfine Persoon devra enfin monter sur la balance au Madison Square Garden, un temple du sport où elle est bien décidée à écrire l'une des plus belles pages d'histoire de la boxe belge et mondiale ce samedi.