Alors que les Red Dragons et les Yellow Tigers ont rythmé ces dernières semaines l’actualité du volley en Belgique, c’est au niveau des instances francophones que les nouvelles ont émaillé la fin du week-end avec la démission présentée ce dimanche matin par Daniel Van Daele, alors président de la Fédération de Volley Wallonie-Bruxelles.

Arrivé avec le Covid

Totalement inattendue, la décision du Carolo a été acceptée par le Conseil d’administration, ce qui a, du coup, mis fin à un peu plus d’un an de présidence seulement de celui qui fut secrétaire général de la FGTB pendant sa carrière syndicaliste. "C’est pour des raisons privées et personnelles", lance le successeur d’Olivier Dulon, lequel avait quitté son poste aussi pour des raisons personnelles en 2019, sans en préciser davantage. "L’intérêt droit primer sur tout, je prends mes responsabilités. J’ai confiance envers certains administrateurs, je souhaite plein de succès à la Fédération. De mon côté, je vais profiter de ma compagne, mes enfants et mes petits-enfants et je n’avais pas que le volley non plus. Je vais respirer. Une page se tourne."