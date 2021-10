Sans foi, rien n’est possible. Avec elle, rien n’est impossible…" Cette citation de Mary Mc Leod Bethune extraite des objectifs de l’ASBL "No Limit 4 Us" qui œuvre pour les enfants trisomiques figurera sur le bateau de Denis van Weynbergh et Tanguy Le Turquais au départ de la Transat Jacques Vabre, le 7 novembre, aux côtés du sponsor "Les Laboratoires de Biarritz".