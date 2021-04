En raison d’une petite déchirure du fascia plantaire au niveau du gros orteil de son pied gauche, décelée voici trois semaines, Nina Derwael ne se rendra pas à Bâle la semaine prochaine et manquera donc ses troisièmes championnats d’Europe d’affilée après Szczecin, en 2019, et Mersin, en 2020.

"Je ne voulais pas forcer et risquer une rechute", souligne la Limbourgeoise de 21 ans qui aurait bien voulu retrouver des sensations de compétition un an et demi après les Mondiaux de Stuttgart. (...)