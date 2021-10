Ils font du football en salle, du judo, du basket, du ping-pong, de la natation ou encore du volley. Et sont en attente des protocoles sanitaires qui doivent tomber sous peu à Bruxelles et en Wallonie, et qui pourraient fondamentalement bouleverser la pratique de leurs sports. Des dispositions concrètes concernant l’application du Covid Safe Ticket, qui entrera en vigueur à la mi-octobre.

Concrètement, l’entrée dans une infrastructure sportive couverte (piscine, centre sportif, salle de fitness…) ne sera plus autorisée que moyennant la présentation du Covid Safe Ticket. En clair : l’accès sera refusé aux sportifs de plus de 16 ans qui ne sont pas doublement vaccinés ou qui ne peuvent présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures.

(...)