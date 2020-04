Siebe Vanhee est un grimpeur et aventurier. Juste avant la crise du coronavirus, le Louvaniste de 28 ans découvrait encore de nouvelles parois en Patagonie. En juillet et pour un mois, il avait prévu d’en faire de même au Pakistan. Avec, chaque fois, des paysages à couper le souffle et de grandes émotions partagées avec ses compagnons de cordée lors de défis suspendus dans le vide pouvant durer plusieurs jours et nuits. Plus qu’un autre, se retrouver confiner chez lui ne fait pas partie de l’ADN de cet explorateur professionnel.

Motivation retrouvée

"Je ne suis pas un sportif qui s’entraîne pour les Jeux olympiques ou pour décrocher une qualification pour un grand événement", soutient l’athlète du team The North Face. "Je vis de liberté, d’évasion et de voyages. Mais, plutôt que de tourner en rond, j’essaie de tirer le positif de ces moments."

