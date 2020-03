Arnaud Dely est monté sur le podium, en espoirs (-23 ans), lors d’une épreuve dominée par le Français Choquert. Laura Swannet aussi, côté féminin...

Champion d’Europe et du monde en titre, le Français Benjamin Choquert a défendu avec succès son titre continental ce samedi, à Punta Umbria, où l’épidémie de Coronavirus n’a pas empêché la tenue de l’Euro de duathlon. Plus rapide lors de la deuxième course à pied, Choco a devancé le… Canadien Mislawchuk, autorisé à participer cette épreuve sprint, disputée sur les distances de 5 km à pied, 20 km à vélo et 2,5 km à pied.

Avec un autre invité de marque en la personne du Britannique Alistair Brownlee, double champion olympique de triathlon (Londres 2012, Rio 2016), le plateau était particulièrement relevé.

Dans ce contexte, les Belges se sont parfaitement bien défendus, terminant à trois dans le Top 10 du classement général avec Vincent Bierinckx (5e), Angelo Vandecasteele (6e) et Arnaud Dely (8e).

Pour sa dernière saison dans la catégorie espoirs (-23 ans), Arnaud Dely a ainsi décroché une nouvelle médaille d’argent, après l’or en 2018 et l’argent, déjà, en 2019. Le Liégeois a, en effet, été devancé par le Français Le Bihan, troisième de l’épreuve, mais deuxième sur le podium, le Canadien Mislawchuk ne pouvant logiquement y monter. Ce qui a également permis à… Alistair Brownlee de décrocher une médaille de bronze pour compléter son prestigieux palmarès et à Arnaud Dely de se classer 7e au général.

Après des attaques, à vélo, du Français Le Berre et du Britannique Buckingham, la victoire s’est jouée à pied avec Choquert, s’imposant en 52’12. Quant aux Espagnols, dont Emilio Martin, chez lui à Punta Umbria, ils n’étaient pas dans le groupe de tête, composé de neuf duathlètes. Une déception…

Côté féminin, le titre est revenu à l’Autrichienne Lisa Perterer qui a lâché, à vélo, toutes ses adversaires, puis résisté, à pied, à la Britannique Potter tandis que l’Espagnole Brea est venue compléter le podium… Comme Alistair Brownlee, Lisa Perterer était censée s’aligner ce week-end, à Abou Dhabi, lors de la première manche des World Series, annulée en raison du Coronavirus.

Un peu plus loin, Laura Swannet a, elle, franchi la ligne en neuvième position, derrière l’Espagnole Pintanel, sacrée championne d’Europe espoirs (-23 ans). Il n’empêche, Laura s’est ainsi offert une superbe médaille d’argent, juste devant une autre Espagnole, Munoz, lors de ce rendez-vous européen.