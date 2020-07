En demi-finales (best of 33), Van den Bergh rencontrera samedi le Néerlandais Vincent van der Voort (PDC-33) ou l'Anglais Glen Durrant (PDC-15). L'Anglais Michael Smith (PDC-4) et l'Écossais Gary Anderson (PDC-8) s'affrontent dans l'autre demi-finale.

La finale se jouera dimanche au meilleur des 35 manches. Le gagnant du tournoi remportera 150.000 livres (165.000 euros), le finaliste malheureux 70.000 livres (77.000 euros). En tant que demi-finaliste, Van den Bergh est déjà assurer de gagner 50.000 livres (55.000 euros).