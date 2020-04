La Comité international olympique (CIO) a sanctionné Gülcan Mingir, contrôlée positive au turabinol après une nouvelle analyse des échantillons prélevés lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. La Turque, âgée de 30 ans, avait terminé 27e du 3.000 mètres steeple dans la capitale anglaise il y a bientôt 8 ans.

Deux mois avant de participer aux JO de Londres, Gülcan Mingir avait remporté le titre européen de la discipline à Helsinki, écrivant la principale ligne de son palmarès. Gülcan Mingir, retraitée depuis 2013, n'a pas fait appel de la décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et a donc été jugée par la commission disciplinaire du CIO. Cette dernière a décidé de disqualifier la Turque du 3.000 mètres steeple des JO 2012. Le CIO procède actuellement à de nouvelles analyses sur les échantillons prélevés lors des Jeux de Londres. Ce programme, qui fait appel aux méthodes scientifiques les plus récentes, a pour but d'analyser les échantillons en vue d'y déceler la présence de substances interdites en 2012.