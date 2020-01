Dix-sept triathlètes, spécialistes des longues distances, ont publié la liste des contrôles qu’ils ont subis l’an dernier. Parmi eux, l’Allemand Jan Frodeno, impressionnant vainqueur à Hawaï, et son compatriote Sebastian Kienle...

La démonstration de Jan Frodeno lors du dernier Ironman d’Hawaï n’a laissé personne indifférent. Il est vrai que la performance de l’Allemand, victorieux en 7h51’12 (nouveau record de l’épreuve !), affole quand on connaît les distances parcourues, à savoir : 3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied…

Déjà vainqueur en 2015 et 2016, Frodeno s’est encore imposé, avec plus de huit minutes d’avance sur l’Américain Tim O’Donnell (7h59’40) et près de onze minutes sur son compatriote Sebastian Kienle (8h02’04).

Conjuguée à la victoire d’Anne Haug, également... Allemande, en 8h40’10, le grand Jan a confirmé la domination de son pays sur la discipline, en général, et sur l’épreuve, en particulier. Avec Frodeno, Kienle et Lange, les Allemands ont, il est vrai, remporté toutes les éditions depuis 2013 et le succès de… Frederik Van Lierde, en 8h12’29, devant l’Australien McKenzie (8h15’19).

Cette domination de Frodo, 38 ans, a récemment commencé à poser question, certaines mauvaises langues évoquant le dopage. C’est pourquoi, en réponse à Uli Fluhme, chasseur de dopés, Jan Frodeno a publié la liste de tous les contrôles antidopage qu’il a subis en 2019, tant en compétition qu’en dehors !

Et, quand on lui a reproché qu’il en manquait un, le champion du monde allemand a immédiatement répondu : "Oui, il date d’hier !" Au total, ce sont donc 14 tests, urinaires ou sanguins, parfois les deux, que Frodeno a dû passer lors de l’année écoulée, y compris, bien entendu, à Hawaï.

Pour répondre aux soupçons, d’autres triathlètes, tous spécialistes des longues distances lui ont emboîté le pas. Ainsi, Sebastian Kienle a publié un tableau précis des lieux, dates, types et organes de contrôle des 16 tests qu’il a passés. Et ils sont désormais dix-sept (14 hommes et 3 femmes) à avoir ainsi tout partagé publiquement. Parmi eux, un Belge : Pieter Heemeryck. Vainqueur de cinq manches du Challenge Family, le label concurrent d’Iroman, le Brabançon a été contrôlé 6 fois, entre le 8 mars et le 18 décembre 2019.

Rien ne vaut la clarté pour répondre au soupçon !