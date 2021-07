Déplacé de juin à juillet en raison de la pandémie, l’Xterra Belgium, manifestation internationale de cross triathlon (nage en eau libre, VTT et trail) aura bien lieu ce samedi au port de Beez et non sur le site de la Citadelle de Namur comme lors des précédentes éditions.

Une édition 2021 particulière, marquée par la crise du Covid et ses impacts puisqu’ils ne seront qu’un millier au départ contre 1 500 en 2019, pour 13 nationalités différentes représentées au lieu des 27 de la dernière édition en date. "On ne pourra pas compter sur les athlètes originaires de pays plus lointains comme les États-Unis, Taïwan ou l’Afrique du Sud en raison des restrictions sanitaires, par exemple", explique Denis Detinne pour Sport & Tourism Promotion, en charge de l’organisation. "Les contraintes liées à d’autres pays ou les quarantaines imposées en Belgique expliquent aussi ce nombre moins élevé. Mais après tout ce qu’on a vécu, le plus important était de pouvoir organiser cet Xterra Belgium."

Avec le changement de site, la natation se déroulera dans la Meuse, avec un départ et une arrivée à même le port. Le parcours VTT sera plus boisé et plus off-road que le précédent qui était proposé au départ de la Citadelle. Avec une succession de bosses, parfois raides, totalisant 350 m D+. La course à pied sera quant à elle 100 % off-road cette année avec un circuit tracé à flanc de falaises à Marche-les-Dames. "Un parcours plus accessible que d’habitude mais qui semble déjà ravir les participants."

Et il y aura du beau monde pour cette cinquième édition de l’Xterra Belgium, comme on a pu le constater ce vendredi sur le site du départ avec les présences de quelques pointures comme le Français Maxime Chané qui a remporté l’Xterra France le week-end dernier. "Ce fut un plaisir de gagner l’Xterra France", a-t-il confié. "Ce week-end, je viens surtout pour faire la fête avec nos amis belges, sur un très joli parcours. Reste à savoir si la pluie viendra compliquer la donne ce samedi. S’il pleut, ce sera du vrai sport."

François Carloni, lauréat en 2018 à Namur, sera aussi de la partie. "J’avais à cœur de revenir sur cette course qui m’avait laissé un excellent souvenir il y a trois ans. Je compte bien en profiter."

À noter que la délégation belge sera également d’un très haut niveau puisque l’Xterra Belgium servira de cadre au championnat de Belgique de la discipline, de quoi nous assurer un beau spectacle dès 14 h avec la course Elite hommes alors que la journée sera lancée dès 9 h avec le départ de l’Xterra Sprint.