Ils ont mené ce relais mixte de bout en bout avec, à la clé, un formidable titre mondial ! Arnaud Dely (25 ans) et Maurine Ricour (30 ans) sont devenus champions du monde ce dimanche, à Targu Mures, concluant de la meilleure manière cette semaine de duathlon à Targu Mures (Roumanie). Avec deux équipes par nation au départ de cette épreuve inédite sur les distances de 1,6 km à pied, 5,4 km à vélo, 0,8 km à pied, à parcourir deux fois par chacun, cette épreuve finale s’est révélée particulièrement explosive.

Premier relayeur, Arnaud Dely a d’emblée pris ses responsabilités, en tête d’un mini-groupe de trois nations, dont les acteurs se relayèrent bien à vélo. Mais le Liégeois parvint à prendre un peu d’avance lors de la deuxième course à pied pour céder le relais à sa coéquipière. Aussi à l’aise à pied qu’à vélo, Maurine Ricour (cycliste de formation…) n’a rien lâché sur le parcours sinueux et vallonné, tracé dans la ville. Et ce fut donc en tête qu’elle céda à nouveau le témoin à Arnaud.

À partir de là, tout se joua à la fois dans les jambes et dans la tête, mais les Belges ne lâchèrent plus la première place, Maurine repoussant encore le retour de l’Italienne dans la dernière ligne droite pour terminer en 1h12’20. Après leur cinquième et sixième places respectives en individuel, Arnaud Dely et Maurine Ricour ont ajouté la plus belle ligne qui soit à leur palmarès : champions du monde !