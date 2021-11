Si Arnaud Dely est rentré de Avilès (Espagne), où avait lieu le Mondial de duathlon, partagé entre l’immense bonheur d’avoir décroché la médaille de bronze et la légitime déception de n’avoir pu s’offrir l’or à cause de crampes, le Liégeois s’est réveillé fou de joie, ce mercredi matin, à la lecture du classement mondial, dont il est le nouveau n°1 ! À 24 ans, le duathlète de Hognoul est ainsi justement récompensé de son impressionnante régularité au plus haut niveau dans une discipline peu médiatisée, mais très exigeante.

Avec 952 points, Arnaud devance son compatriote Angelo Vandecasteele (946 pts), toujours bien placé, y compris sur longues distances (septième du Powerman !), et le Français Benjamin Choquert (925 pts), triple champion d’Europe en titre et ex-champion du monde.

Le classement mondial est établi sur les six meilleures performances, dont trois maximum ces deux dernières années. Arnaud Dely a donc pu compter sur ses deux médailles de bronze, en 2021, en juillet à l’Euro et samedi au Mondial, ainsi que sa huitième place européenne, synonyme de médaille d’argent en -23 ans, en 2020 (année malheureusement sans Mondial en raison de la crise sanitaire).

Au-delà, le Liégeois collectionne les médailles et les honneurs depuis ses débuts en 2018, quand il fut sacré champion d’Europe (cinquième en Élites) et du monde en -23 ans.

Présenté comme l’un des grands favoris du Mondial disputé, samedi, sur les distances de 10 km à pied, 40 km à vélo et 5 km à pied, notre meilleur duathlète actuel a arraché le bronze en toute fin de course après avoir souffert de crampes aux ischios sur le parcours vélo, où il a d’ailleurs cru devoir abandonner.

Mais il a continué, retrouvant ses jambes dans les deux derniers kilomètres de la course à pied pour monter sur la troisième marche d’un podium qui lui offre la première au ranking mondial.

Vivement 2022 avec la perspective des Jeux mondiaux !