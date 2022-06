Après la victoire de Nathan Guerbeur l’an dernier, à Aviles, les Français ont bien conservé le titre de champion du monde de duathlon ce vendredi, à Targu Mures (Roumanie). Mais là où on attendait Benjamin Choquert, c’est Krilan Le Bihan qui s’est rappelé au bon souvenir de tous ses adversaires et compatriotes, s’imposant devant son aîné (36 ans !) et Maxime Hueber. Derrière le trio français, les Belges Thibaut De Smet et Arnaud Dely ont pris les 4e et 5e places, devant le champion du monde en titre.

Disputé sur les distances de 10 km à pied, 40 km à vélo et 5 km à pied, ce Mondial l’était aussi par une météo nuageuse et venteuse, le thermomètre affichant quand même 26°. La première course à pied vit le peloton s’égrener au fur et à mesure des tours de 2,5 km. Ils étaient 14 à la fin du premier, puis 9, 8 et, finalement, 7 à entrer dans la première transition au bout de 29’03. Il y avait, là, cinq Français, un Belge, Arnaud Dely, et un Italien, Andrea Sanguinetti Plus loin, Angelo Vandecasteele emmenait un groupe d’une dizaine d’unités.

Mais, après un tour de 7,5 km, sur les 40 km à couvrir à vélo, le deuxième peloton revint sur les leaders et quatre hommes s’en échappèrent : deux Français, Krilan Le Bihan et Nathan Guerbeur, ainsi que deux Belges, Angelo Vandecasteele et Thibaut De Smet. Derrière, les favoris se regardaient un peu, si bien que Le Bihan posa son vélo, après 1h23’43, avec deux secondes d’avance sur De Smet mais, surtout, 1’07 sur les potentiels gros bras, parmi lesquels Choquert et Dely.

La deuxième course à pied, sur 5 km, fut pour certains un chemin de croix. Pour d’autres, dont Krilan Le Bihan, la voie royale vers le titre mondial, qu’il décrocha donc en 1h40’32. Auteur d’une belle remontée, Benjamin Choquert arriva deuxième, à 0’19, et Maxime Hueber troisième, à 0’38. Longtemps deuxième de cette épreuve, Thibaut De Smet (notre double champion du monde, élites et -23 ans, de cross-duathlon) coupa la ligne en quatrième position, à 0’54, et Arnaud Dely à la cinquième place, à 0’58.

Pour la petite et la belle histoire : avec sa quatrième place, Thibaut De Smet est bel et bien champion du monde -23 ans, son troisième titre en quelques jours à peine...