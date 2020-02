Le Suédois a établi un deuxième record du monde en sept jours (6,18 m).

Le talent insolent d’Armand Duplantis continue à exploser à la face du monde. Ce samedi, à Glasgow, le perchiste suédois a établi un nouveau record du monde, pour la deuxième semaine consécutive, ajoutant un centimètre à son saut déjà prodigieux de Torun. Avec 6,18 m, sa sixième barre de la soirée (et la cinquième franchie dès le premier essai), "Mondo" Duplantis a un peu plus la tête dans les étoiles, et on n’a sans doute encore rien vu !