Eddie Hearn, promoteur d'Anthony Joshua, a l'intention d'accueillir des combats de boxe entre professionnels dans le jardin du quartier général de son entreprise Matchroom, située au nord de Londres.

Il prévoit d'organiser ces soirées de boxe quatre semaines de rang, en juillet et en août.

"Imaginez un peu. C'est l'été, le bâtiment est éclairé et vous pouvez apercevoir Canary Wharf au loin et des feux d'artifice se déclenchent", a déclaré Hearn au Daily Mail. "Et puis vous voyez Dillian Whyte et Alexander Povetkin arriver pour se disputer un combat dans mon jardin."

Le Britannique Whyte et le Russe Povetkin devaient se défier pour la ceinture WBC chez les lourds mais le combat a été reporté sine die à cause du coronavirus.

Pour accueillir un tel combat, Hearn est prêt à construire un ring couvert dans son jardin et pourrait accueillir, en respectant les règles de distanciation, jusqu'à 90 personnes. Elles effectueraient toutes un test de dépistage.

Avant les combats, tous les acteurs seraient confinés dans des hôtels.