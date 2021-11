S’il avait jusqu’alors dominé le début de saison (avec six succès en dix courses) sans toujours donner l’impression de tout écraser, Eli Iserbyt a profité du week-end pour enfoncer le clou. En ajoutant à son palmarès deux des cyclo-cross les plus durs de l’hiver, avec intelligence et efficacité dimanche à Overijse, puis tout en puissance et aisance le lendemain au Koppenberg, le champion d’Europe en titre s’est érigé comme le principal favori à sa succession, dimanche prochain aux Pays-Bas où sera couru l’Euro.