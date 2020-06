La sauteuse Eloyse Lesueur a assigné la Fédération française d’athlétisme devant le Tribunal judiciaire de Paris pour “manquements” dans la gestion de ses revenus et lui réclame près de 200.000 euros. Eloyse Lesueur (31 ans), championne du monde et double championne d’Europe en longueur, explique qu’au moment du décollage de sa carrière en 2008 et de la signature de ses premiers contrats, la FFA lui a proposé de s’occuper de la gestion de ses revenus, mais assure n’avoir “plus rien” aujourd’hui.

Selon France 3, la comptable de la Fédération a ouvert un compte bancaire professionnel à son nom, tout en lui demandant de signer une procuration et “une feuille blanche”. Lesueur affirme avoir été prise à la gorge par les dettes, les rappels d’impôts et les saisies d’huissier à partir de 2015. La FFA se défend en expliquant qu’elle ne s’est jamais engagée à exercer une mission de gestion de patrimoine, de conseil fiscal auprès des athlètes et qu’elle ne leur a, surtout, jamais demandé de signer une procuration.