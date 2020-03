Ce lundi soir, à l’issue de la session qui s’ouvre à 18h00 heures locales (19h00 en Belgique) et au cours de laquelle Vasile Usturoi pourrait gagner sa place pour les JO, il sera mis fin au tournoi européen de qualification olympique qui a débuté samedi à Londres.

Ainsi en a décidé la Boxing Task Force du CIO, qui avait pris en charge la supervision et l’organisation de la compétition après avoir retiré celle-ci à l’AIBA. Le tournoi mondial de qualification prévu en mai à Paris devrait, également, être reporté.

« L’organisateur a rassemblé les représentants de toutes les équipes pour leur communiquer la décision et leur présenter ses excuses », explique Bea Diallo, le directeur technique francophone présent sur place. « Au vu de ce qui se passe un peu partout dans le monde, on ne peut pas dire qu’on a été très surpris. C’est dans la logique des choses. À vrai dire, en tant que Belges, on était un peu mal à l’aise d’être ici en train de pratiquer notre sport alors que quasiment tous les événements sportifs ont été annulés ou reportés.»

Au plan sportif, il a été expliqué que le tournoi reprendrait à l’endroit où il s’est arrêté. Mais où et quand ? « C’est impossible à dire aujourd’hui. Certains boxeurs sont évidemment frustrés parce qu’ils étaient dans un bon flow et avaient envie de poursuivre leur parcours le plus loin possible. L’équipe belge a signé quelques belles victoires depuis le début de la compétition mais, hélas, tout doit à présent s’arrêter. Et dans le contexte actuel, la seule vraie question qui s’impose, c’est : 'est-ce que les Jeux olympiques doivent à tout prix avoir lieu ?' Cela ne me choquerait pas que tout soit reporté d’un an.»

Désormais la seule priorité pour nos boxeurs et leur entourage est de monter, dès ce mardi, dans un train pour la Belgique.