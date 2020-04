Comme beaucoup d’autres sportifs, Armand Marchant, jeune skieur belge de 22 ans, a dû mettre fin à sa saison à cause du Covid-19.

Actuellement chez lui en Belgique, dans la ferme familiale, il revient pour nous sur sa saison et sur son exploit à Zagreb, en Croatie. Il nous explique également comment se déroulent ses journées de confinement, entre entraînements, motocross et détente en famille.

© dr



Cette saison fut courte mais intense pour le jeune skieur. Un bel exploit en Coupe du Monde à Zagreb avec une cinquième place au slalom. "Lors de la première manche, je me sentais assez bien, je sentais que j’en avais encore un peu sous le pied. Et je me suis dit, 'Voilà tu as marqué à Levi, tu as marqué à Val d’Isère, maintenant vas-y, lâche tout et vois un peu ce que ça donne'. Cela a donné un top résultat qui récompensait tout ce qu’on avait mis en place pendant ces 3 années."

Le confinement permet à Armand Marchant de s’entraîner encore plus rigoureusement en pratiquant du vélo, de la course à pied et surtout du motocross, un sport qui lui est cher puisque son père le pratiquait. Armand a ainsi eu sa première moto pratiquement avant sa première paire de ski.

© dr

Son père étant agriculteur, il a la chance d’avoir des champs à disposition pour faire du motocross en toute sécurité.

L’entrainement préparatif d’un skieur professionnel est constitué de deux blocs. "Le premier bloc d’entrainement d’un skieur, c’est de l’endurance. Du coup, j’en profite à fond pour faire un max de vélo, de la moto et de la course à pied. Mais finalement, grâce à ce confinement, je vais pouvoir déjà faire une grosse partie de mon travail. Mais voilà, derrière je n’aurai plus que le bloc musculation à faire, et justement j’aurai donc encore plus de temps pour le réaliser" détaille le Thimistérien.

Pour l’instant, comme beaucoup de sportifs, Armand Marchant est en attente de plus d’informations pour savoir comment va évoluer la situation et comment ses entraînements pourront s’effectuer. Mais d’ici-là, il continue à s’entraîner chez lui et à profiter en famille, et avec son chien.