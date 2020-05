Être confiné à 3 sur un bateau ? Un rêve pour certain mais comment se passe réellement la vie de famille sur un voilier de 12 mètres en cette période. Le parapentiste et aventurier belge, Thomas de Dorlodot, nous explique le déroulement de ses journées.

© DR



Cela fait plus de 10 ans que Thomas voyage à travers le monde, son parapente sous le bras, pour explorer les lieux les plus incroyables de notre terre. Il a d’ailleurs monté le projet Search ayant pour objectif de ramener des images incroyables de ses expéditions.

"Cela fait maintenant 10 ans que j’ai monté le projet Search, et en fait, je pars à la recherche des endroits les plus fous dans le monde pour voler en parapente et revenir avec des images. Et depuis 3 ans, je voyage à travers le monde sur un voilier de 12 mètres. On est parti de Belgique et il y a 6 mois on a traversé l’Atlantique pour venir explorer les Caraïbes", raconte le parapentiste.

Actuellement dans les Caraïbes avec sa femme Sofia et son bébé de 16 mois, Jack, il passe ses journées entre la plage, la pêche et le travail car oui, Thomas continue à travailler pour ses nombreux projets.

"Je travaille ici, je fais mes montages, j’envoie les images pour les partenaires, on écrit des articles. Pour le moment on est pas mal sollicité parce qu’on a cette émission télé qui tourne, cette émission 'Explore', et du coup on fait de l’image. On est toujours 'le contenu est roi' et nous ce qu’on veut c’est faire rêver les gens", détaille Tom.

© DR



Quand on parle de projets avec lui, ce ne sont pas les idées qui lui manquent : Son émission "Explore" sur Club RTL, le développement d’un bateau Search 2.0, le format vidéo Tom’s stories, ses entrainements pour les Red Bull x-Alps, …

Malgré tout cela, la vie sur le bateau n’est pas aussi simple qu’il n’y parait ; La suite pour Thomas et sa famille n’est tout de même pas très claire car ils n’ont pas beaucoup de possibilités pour rentrer en Europe.

Ne sachant pas quand ni comment ils pourront retourner avec le bateau en Belgique, Jack et Sofia envisagent de rentrer en avion dès que la situation le permet, et Tom effectuerait alors la traversée de l’Atlantique en solitaire pour ramener le bateau en Belgique. Cela serait un beau challenge pour lui mais indirectement un entrainement pour des futures compétitions telles que les Red Bull x-Alps pour lesquelles le mental est primordial !



Pour lui, le plus difficile est le flou quant à leur retour en Europe mais également le fait de ne plus pouvoir faire de parapente pour l’instant. Et quand on l’entend parler, on peut comprendre que cette discipline lui manque.

© DR



"Ce qui est fantastique en parapente c’est que quand tu atterris au milieu de nulle part, dans un village perdu, tu es directement accueilli par le chef du village. Les locaux sont toujours surpris de te voir débarquer du ciel", explique Thomas.

Suivez toutes les aventures de Thomas sur ses réseaux sociaux :

