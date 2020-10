Invité à faire la promotion de son combat contre Roy Jones Jr qui marquera, le 28 novembre, son grand retour sur le ring, Mike Tyson a donné une interview assez surréaliste, ce mardi, à la chaîne britannique ITV.

En duplex depuis Los Angeles avec les présentateurs de l’émission « Good Morning Britain » Piers Morgan et Susanna Reid, l’Américan de 54 ans a semblé pour le moins fatigué à l’heure de répondre aux questions. Les traits tirés, s’exprimant avec un débit lent, cherchant ses mots, il a même été aperçu furtivement en train de piquer du nez !

Alors, Iron Mike a-t-il été vaincu par le décalage horaire ? Son attitude n’a pas manqué de susciter de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, certains se demandant si l’ancien champion, qui s’est lancé il y a quelques années dans le production de cannabis, n’était pas "en plein trip".

Sur Twitter, l’intéressé s’est expliqué directement avec les animateurs de l’émission : «J’ai essayé de rester éveillé tard pour l’interview mais je me suis endormi et comme un lion, je suis difficile à réveiller une fois endormi. Je m’entraîne dur et je vais me coucher tôt. Je n’avais pas d’écran, donc je ne vous voyais pas et j’ai oublié de regarder la caméra. »