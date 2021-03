En qualification pour l'Euro Futsal 2022, la Belgique n'a plus le droit à l'erreur : "L'Italie reste une grosse équipe" Autres sports Jérémy Delforge La Belgique n'a plus le droit à l'erreur, dans le cadre des qualifications pour l'Euro © DR

Les Mini-Diables ont gaspillé leur deuxième joker, il y a quelques jours. Alors qu'ils espéraient prendre facilement la mesure du Monténégro, dans le cadre de leur troisième rencontre des qualifications pour l'Euro 2022 (Pays-Bas), les hommes de Karim Bachar ont courbé l'échine (4-3). Une courte défaite qui n'était pas prévue au programme. "On avait déjà laissé filer des points, en partageant face à la Finlande, à la maison", explique Marvin Ghislandi, l'international belge. "On a récidivé face aux Monténégrins." Ce mardi soir, contre l'Italie, les Belges se retrouvent pratiquement dans l'obligation de signer un résultat positif. "Ce sont les leaders du groupe, avec le maximum de points. De notre côté, on aborde chaque rencontre pour la gagner. Donc on va faire notre maximum pour ennuyer cet adversaire." Si l'Italie est solide, ce n'est plus l'équipe dominatrice d'il y a quelques années. "Elle a changé. On avait notamment réalisé de belles prestations face à elles, il y a quelques mois. On va tout faire pour reproduire ce beau futsal, dans l'espoir de forger un résultat positif." Marvin Ghislandi connaît bien le championnat italien. "J'évolue en série A2, depuis quelques mois. C'est tactique et très solide défensivement et physiquement. On va devoir courir et se battre sur chaque ballon. Mais je connais le groupe. Je sais qu'il est capable de sortir un gros match." C'est ce qu'il reste à espérer pour les Mini-Diables. Ils devront se montrer solides derrière et appliqués devant afin de jouer un mauvais tour à la Squadra.