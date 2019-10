Le Bruxellois de 48 ans s’est élancé de Marble Arch, à Londres, pour rallier l’Arc de Triomphe, à Paris, en courant (140 km), en traversant la Manche à la nage (entre 35 et 65 km) et en roulant (290 km).

C’est parti pour Arnaud de Meester ! Le Bruxellois de 48 ans s’est élancé ce lundi, à 1h20, de Marble Arch, à Londres, pour rallier l’Arc de Triomphe, à Paris. Souvent reporté en raison des conditions météo dans la Manche, son départ était prévu entre 12 et 14h, mais il a, cette fois, été… avancé ! Pas de quoi perturber Arnaud qui était prêt de longue date à relever le défi de l’Enduroman, soit Londres - Paris en courant (140 km), en traversant la Manche à la nage (entre 35 et 65 km) et en roulant (290 km).

Et il était dit que cette extraordinaire épreuve ne serait pour lui pas du tout comme les autres puisque le Bruxellois de 48 ans est le premier à démarrer aussi tard dans la saison avec des conditions de froid plus intenses. Dans la nuit et sous la pluie, Arnaud de Meester s’est, du reste, réchauffé en s’offrant bien involontairement un… détour de trois kilomètres après s’être trompé de chemin dans un carrefour ! Qu’à cela ne tienne, notre ultra triathlète avait déjà avalé un marathon avant le lever du soleil.

À suivre…