L’ultra-triathlète bruxellois a convaincu douze personnalités de rouler, chacun, une heure avec lui, ce samedi, lors de ses 12 heures à vélo, sur home-trainer. Excellente préparation en vue d'un nouvel Enduroman, normalement le 28 août...

Quel est le point commun entre Paul Belmondo, Vanina Ickx, John-John Dohmen et… Alexandra Tondeur ? Eh bien ! ce carré d’as aussi superbe qu'iinédit figure parmi les douze personnalités qui ont accepté d’accompagner Arnaud de Meester, ce samedi, dans son tour d’horloge à vélo. De chez eux ou carément chez lui !

"Après avoir été au repos forcé en raison d’une déchirure au mollet, suivie d’une infection qui m’a amené à trois reprises aux urgences, j’ai pu reprendre sagement mon entraînement en vue de l’Enduroman, prévu le 28 août. Mais j’avais besoin d’un défi à court terme pour vraiment me remettre en selle. J’ai, alors, pensé à ces 12 heures de vélo, sur home-trainer...", explique le Bruxellois.

Une fois la date fixée, ce samedi 16 mai, de 10h à 22h, Arnaud s’est mis en tête de trouver un parrain à son événement qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux avec le soutien logistique de Décathlon. L’ultra-triathlète a, alors, proposé à son ami Paul Belmondo de s’associer à son défi.

"J’ai rencontré Paul via un ami commun et le courant est rapidement passé entre nous. Il est vrai que nous partageons la passion du sport et de la famille. Grâce à cette amitié, j’ai assisté à une pièce de théâtre de mon acteur préféré, un certain Jean-Paul Belmondo. Et, lorsque je l’ai appelé, Paul a non seulement accepté de me parrainer, mais il m’a proposé de rouler une heure avec moi, depuis Paris où il habite. À partir de là, je me suis dit : "Pourquoi ne pas inviter d’autres amis à rouler une heure avec moi ?" J’ai donc envoyé des messages et je suis très heureux d’avoir pu en réunir douze pour m’accompagner."

La grille horaire s’est rapidement remplie avec quelques noms prestigieux, dont Vanina Ickx, John-John Dohmen et Alexandra Tondeur. Plus d’autres, venus de tous les horizons et dont voici la liste de départ...

10h > Paul Belmondo ; 11h > Vanina Ickx ; 12h > Éric Boschman ; 13h > Lionel Rigolet ;

14h > John-John Dohmen ; 15h > Willy Braillard ; 16h > Denis Van Weynbergh ; 17h > Frédéric Bouvy ;

18h : Surprise ; 19h > Stéphane Henrard ; 20h > Alexandra Tondeur ; 21h > Olivier Delfosse.

