Ce dimanche, le skipper ottintois Denis Van Weynbergh devait être au départ de la 9e édition du Vendée Globe mais faute d’un budget complet, le Brabançon avait dû jeter l’éponge en février dernier non sans abdiquer totalement sa quête de réaliser le rêve de tout marin d’accomplir un tour du monde sur la plus prestigieuse des courses en solitaire, sans escale et sans assistance.