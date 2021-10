Après bon nombre de palabres, quelques accusations, des invectives régulières et finalement un recours en justice, le troisième épisode de la confrontation entre deux des plus grands poids lourds actuels, Tyson Fury et Deontay Wilder, aura bien lieu, ce samedi, à la T-Mobile Arena de Las Vegas. L’enjeu : la ceinture WBC dont le "roi des Gitans" a dépossédé son adversaire américain, invaincu jusque-là en 43 combats (42 victoires pour 1 nul), le 22 février 2020. (...)