Alors que la plupart des triathlètes peaufinent leur préparation en vue des Jeux de Tokyo et ne s’aligneront pas à l’Euro, prévu en cette fin de semaine, à Kitzbühel, certains y abattront leur dernier atout dans la course à la qualification olympique. Ce sera le cas d’au moins deux Belges, Erwin Vanderplancke et Noah Servais, en lutte pour la place de réserviste de notre fameux relais mixte alors que, côté féminin, ni Jolien Vermeylen ni Hanne De Vet ne figurent en ordre utile (top 140) pour la sélection.

Derrière Marten Van Riel et Jelle Geens, mais aussi Claire Michel et Valérie Barthelemy, les deux jeunes Liégeois espèrent convaincre le coach national, Nick Baelus, de leur accorder sa confiance. C’est dire si cet Euro, au format particulier avec demi-finales vendredi, puis finale samedi, et sur (très) courtes distances (500 m de natation, 12 km à vélo, 3 km à pied), s’annonce vraiment stressant pour l’un comme pour l’autre.