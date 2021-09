Vice-championne d’Europe en bloc (sa spécialité) fin novembre, à Moscou, Chloé Caulier a signé une excellente première journée ce vendredi, toujours dans la capitale russe, où se tient actuellement le Mondial. La Hennuyère s’est, en effet, classée cinquième (sur 78 !) des qualifications, à égalité avec la Serbe Gejo (médaillée de bronze européenne derrière Chloé...), et disputera les demi-finales réservées aux vingt meilleures ce samedi, dès 8h30 (heure belge), en espérant figurer parmi les six heureuses finalistes pour le podium.

À son retour de l’Euro, où elle s’était encore classée cinquième du combiné olympique, sans pour autant parvenir à se qualifier pour les Jeux de Tokyo, Chloé avait pris un moment de repos, se concentrant également sur ses examens scolaires, après une période où elle s’était énormément investie. Puis, elle a repris l’entraînement dans des conditions assez particulières. Les salles étant fermées en Belgique, ses possibilités étaient restreintes. Alors, pour pouvoir s’entraîner, ce fut la débrouille, dans un garage ou dans un hangar.

Et elle reprit la compétition mi-avril, en Coupe du Monde, à Meiringen (Suisse), où elle se classa 25e en bloc. S’ensuivirent trois autres manches, toutes dans sa discipline de prédilection : 13e et 26e en mai, à Salt Lake City, et 15e en juin, à Innsbruck. Puis, Chloé s’aligna encore deux fois en compétition, en voie : 38e en juillet, à Briançon, et 39e début septembre, à Kranj (Slovénie), juste avant de s’envoler pour la Russie.

Au terme de cette journée de vendredi, Chloé Caulier s’est donc retrouvée cinquième, derrière un duo d’Américaines, Natalia Grossman et Brooke Raboutou, la Russe Meshkova (triple championne d’Europe et neuvième aux Jeux de Tokyo !) ainsi que la Française Gibert, ex aequo.

Côté masculin, aucun de nos représentants n’a, hélas, réussi à franchir le cap de ces qualifications. Nicolas Collin, vice-champion d’Europe en voie, s’est classé 25e et Simon Lorenzi, 33e. Pour eux, rendez-vous lundi avec les qualifications en voie. À noter que Ties Vancraeynest, lui, ne s’est pas aligné.