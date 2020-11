Après la médaille d’argent de Chloé Caulier, lundi, en bloc, Nicolas Collin a également décroché la sienne, ce mercredi soir, en voie. Au terme d’un parcours tout en puissance et en souplesse, le Belge a signé un total de 38, en 3’07. Jusque-là, seul le Suisse Lehmann le devançait avec un score de 41, en 3’50.

Et le Russe Fakirianov n’a pas réussi mieux avec un total de 37, en 4’39.

Le Bruxellois était sorti en deuxième position, derrière le Russe Fakirianov, de la demi-finale disputée dans la matinée, où le Liégeois Simon Lorenzi s’est, quant à lui, classé à une honnête 13e place.

Côté féminin, pas de Chloé Caulier ! La Hennuyère a, en effet, renoncé à s’aligner à la demi-finale en voie pour préserver son genou, dont elle souffre depuis septembre, et être à 100 %, vendredi, pour les qualifications du combiné, la discipline olympique. Après ses résultats (13e en vitesse et 2e en bloc), Chloé était assurée de se retrouver parmi les vingt meilleures pour l’apothéose.

De leur côté, Nicolas Collin et Simon Lorenzi, tous deux âgés de 22 ans, s’étaient classés, respectivement, 13e et 18e en vitesse, puis 5e et 18e en bloc. Un excellent résultat d’ensemble pour la jeune délégation belge.